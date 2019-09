E' online il mitico trailer di The Infinity Saga, il titolo scelto per il mega-cofanetto che racchiuderà TUTTI i film dell'MCU, da Iron Man a Spider-Man: Far From Home.

In attesa di poter apprezzare la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con l'arrivo in sala di Black Widow, i Marvel Studios hanno scelto di ammaliare i propri fan con una sorpresa straordinaria riguardante l'intera prima parte del franchise nota come The Infinity Saga.

Il trailer era stato mostrato ai fan Marvel presenti al San Diego Comic-Con, successivamente era stato riproposto all'evento noto come SIGGRAPH in onore di Victoria Alonso, produttore Marvel Studios. Ora è finalmente online.

Tornando al mitico cofanetto The Infinity Saga pare che conterrà al suo interno TUTTI i 23 film del Marvel Cinematic Universe finora approdati al cinema - da Iron Man a Spider-Man: Far From Home - ma anche una quantità industriale di materiali video inediti... o almeno queste sono state le parole di Kevin Feige.

Non esiste ancora una data di rilascio ufficiale del cofanetto, ma vi assicuriamo aggiornamenti nelle prossime settimane.