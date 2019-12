La giornata odierna si è chiusa con un altro importante passo verso la corsa agli Oscar 2020: la celebre New York Film Critics Circle ha infatti decretato The Irishman il miglior film dell'anno.

Martin Scorsese ed il suo The Irishman hanno conquistato quest'oggi la critica di New York. Il film del regista italo-americano è stato nominato Miglior Film dell'anno, a portare un premio a casa anche Joe Pesci, nominato Miglior Attore non Protagonista.

Quentin Tarantino ha trionfato per la Sceneggiatura di C'era una volta a... Hollywood, la Miglior Regia è andata invece ai fratelli Safdie per il film Uncut Gems. Fa rumoure, infine, la vittoria di Lupita Nyong'o come Miglior Attrice per l'horror Noi.

I Vincitori