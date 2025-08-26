Io sono Rosa Ricci | Il trailer del prequel di Mare Fuori

01 Distribution ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Io sono Rosa Ricci, il film che farà da prequel alla fortunata serie Mare Fuori.

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto dalla serie Mare Fuori, l’attrice protagonista Maria Esposito è pronta a tornare ad interpretare la famigerata Rosa Ricci in un film, diretto da Lyda Patitucci, chiamato a raccontare le origini del mito. Nel cast di Io sono Rosa Ricci, oltre a Maria Esposito, anche Andrea Arcangeli e con Raiz.

Qual è la trama di Io sono Rosa Ricci?

La trama di Io sono Rosa Ricci recita: “Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota. Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza.Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.”

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Valerio Azzali, il montaggio di Valeria Sapienza, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi di Rossella Aprea. Il film è prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix e uscirà nelle sale il 30 ottobre distribuito da 01 Distribution. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Mare Fuori, dalla televisione al cinema

Mare Fuori è una serie televisiva italiana che ha conquistato il pubblico con la sua narrazione intensa e realistica ambientata in un carcere minorile di Napoli, l’IPM (Istituto di Pena Minorile). La storia segue le vite di giovani detenuti, ciascuno con un passato complesso e sogni infranti, mentre affrontano le difficoltà della reclusione, le dinamiche di potere e il desiderio di redenzione. La serie si distingue per il mix di dramma, emozioni crude e momenti di speranza, offrendo uno spaccato sulla realtà giovanile e sulle seconde opportunità.

La forza di Mare Fuori risiede nei personaggi ben caratterizzati, come Carmine, Filippo e Ciro, le cui storie personali si intrecciano con temi di amicizia, rivalità e crescita personale. Girata con uno stile visivo coinvolgente e arricchita da una colonna sonora d’impatto, la serie ha guadagnato un seguito internazionale grazie alla sua capacità di raccontare con autenticità le sfide e le speranze dei giovani in un contesto difficile.