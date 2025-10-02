Io sono Rosa Ricci | Il trailer del film con Maria Esposito

In anticipo sui tempi rispetto alla presentazione alla prossima Festa del Cinema di Roma, il film Io sono Rosa Ricci si è mostrato oggi in rete attraverso il trailer ufficiale.

Il ritorno della giovane talentuosa Maria Esposito nei panni dell’anti-eroina napoletana Rosa Ricci si avvicina sempre di più. Con una presentazione ufficiale attesa per la prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, il film diretto da Lyda Patitucci si è mostrato quest’oggi con un primo trailer ricco di sequenze inedite.

Io sono Rosa Ricci, dopo la presentazione a Roma, sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 30 ottobre 2025. Guardate qui di seguito il trailer.

La trama di Io sono Rosa Ricci

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota.

Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza. Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Valerio Azzali, il montaggio di Valeria Sapienza, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi di Rossella Aprea. Il film è prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix e uscirà nelle sale il 30 ottobre distribuito da 01 Distribution. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.