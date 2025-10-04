Io sono Rosa Ricci | Tre characters poster dal film

Sono disponibili i tre characters poster da Io sono Rosa Ricci, l’atteso prequel della serie di successo “Mare Fuori”.

Tra i film che saranno presentati alla Festa del Cinema di Roma, Io sono Rosa Ricci si erge come un vero e proprio capitolo alle origini di un personaggio, quello di Rosa Ricci in Mare Fuori, che ha raccolto consensi tra pubblico e critica, e che ha lanciato la stella di Maria Esposito nel panorama cinematografico del nostro paese.

Date uno sguardo ai characters poster di Io sono Rosa Ricci qui

La trama di Io sono Rosa Ricci

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota.

Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza. Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Valerio Azzali, il montaggio di Valeria Sapienza, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi di Rossella Aprea. Il film è prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix e uscirà nelle sale il 30 ottobre distribuito da 01 Distribution. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.