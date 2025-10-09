Io sono Rosa Ricci | Maria Esposito in sala con The Space Cinema

In occasione del lancio al cinema di Io sono Rosa Ricci, film prequel di Mare Fuori, il circuito The Space Cinema ospiterà l’anteprima a Napoli.

L’appuntamento con la storia alle origini di Rosa Ricci è fissato nelle sale il 30 ottobre 2025, ma prima ancora – il 28 ottobre – il The Space Cinema Napoli ospiterà l’anteprima, ma anche l’attrice Maria Esposito in sala. Ricordiamo che Io sono Rosa Ricci sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Grand Public”.

I dettagli dell’evento “Io sono Rosa Ricci” di The Space Cinema

Martedì 28 ottobre, presso il The Space Cinema Napoli, sarà possibile vedere in anteprima il nuovo film di Lydia Patitucci, “Io Sono Rosa Ricci”, prequel della serie TV di grande successo “Mare Fuori”. L’appuntamento è fissato per le ore 20:30. Prima dello spettacolo, l’attrice protagonista Maria Esposito saluterà il pubblico presente in sala.

Le prevendite sono già aperte ed è possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema li seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/ oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.

La trama di Io sono Rosa Ricci

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota.

Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza. Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Valerio Azzali, il montaggio di Valeria Sapienza, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi di Rossella Aprea. Il film è prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix e uscirà nelle sale il 30 ottobre distribuito da 01 Distribution. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.