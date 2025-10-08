Io sono Rosa Ricci | In arrivo l’anteprima UCI Cinemas

Il film evento Io sono Rosa Ricci arriverà in anteprima nazionale presso le sale del circuito UCI Cinemas.

A partire dal 7 ottobre, infatti, sono state aperte le prevendite per il film, che uscirà ufficialmente nelle sale giovedì 30 ottobre, ma gli spettatori del circuito UCI Cinemas avranno la possibilità di vederlo in anteprima da mercoledì 29 ottobre.

Come noto, Io sono Rosa Ricci sarà tra i film presentati alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola racconta la storia delle origini di uno dei personaggi più amati dai giovani durante la scorsa stagione televisiva. Maria Esposito, ovviamente, torna ad interpretare la celebre Rosa di “Mare Fuori“, la serie evento ambientata in un carcere giovanile del napoletano.

Per acquistare i biglietti per l’anteprime del 29 ottobre: ucicinemas.it/film/io-sono-rosa-ricci

La trama di Io sono Rosa Ricci

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota.

Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza. Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Valerio Azzali, il montaggio di Valeria Sapienza, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi di Rossella Aprea. Il film è prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix e uscirà nelle sale il 30 ottobre distribuito da 01 Distribution. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.