Investor Day 2020: tutti i trailer italiani apprezzati durante l’evento

Dopo aver seguito quasi in contemporanea tutti gli annunci fatti dall’Investor Day 2020, diamo spazio in questo nuovo articolo a tutte le versioni italiane dei trailer rilasciati proprio questa notte.

Il trailer di Star Wars: The Bad Batch, la nuova serie animata targata Lucasfilm (qui il link al post).

Il recap della seconda stagione di The Mandalorian, serie i cui lavori per la terza stagione sono attualmente in corso.

Il primo trailer di Loki, la serie Marvel Studios incentrata sul Dio dell’inganno di Asgard interpretato da Tom Hiddleston (qui l’articolo).

Il full trailer di WandaVision, la serie Marvel Studios incentrata sul bizzarro rapporto d’amore tra Visione e Wanda Maximoff (qui l’articolo).

Il primo trailer di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel Studios incentrata sulle avventure di Falcon ed il Soldato d’Inverno dopo l’addio di Steve Rogers al ruolo di Captain America (qui l’articolo).