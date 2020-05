Into the Night, la recensione della prima stagione

Netflix ha da poco rilasciato la prima stagione di Into the Night, serie distopica/survival prodotta proprio dal colosso dello streaming. Si tratta della prima serie che Netflix produce in Belgio. Ecco la nostra recensione sulla prima stagione, composta da soli sei episodi.

LA TRAMA: un aereo di linea sta per decollare da Bruxelles, direzione Mosca. Subito prima della partenza un militare italiano irrompe nel velivolo con un mitra e intima al capitano di non volare verso est, come da piano di volo, ma verso ovest. Altrimenti, spiega il militare in preda al panico, appena da est il sole sorgerà, tutti moriranno carbonizzati dalle radiazioni solari.

LA SERIE: Into the Night è l'ennesima riprova della volontà di Netflix di produrre oramai serie in tutto il mondo e non solo dei consueti Paesi anglofoni. Dopo Brasile, Messico, Spagna, Italia, Turchia e altri, ora tocca al Belgio. E proprio da Bruxelles arriva questa serie un pò fantascientifica, un pò survival drama, che prende chiaramente spunto da due colossi del genere come Lost e The Walking Dead.

Nei soli sei episodi della prima stagione (oramai funziona così con le serie Netflix, si va a tentativi e si vede come risponde il pubblico) Into the Night scorre molto bene. E' una serie piacevole, che molti amanti del genere adoreranno e che anche i neofiti potrebbero non disprezzare.

Chiaramente si punta molto sulla suspense l'adrenalina che le continue emergenze e colpi di scena provocano nello spettatore, che tenderà subito a voler vedere l'episodio successivo per capire come si salveranno i protagonisti. Protagonisti che sono raccontati in maniera molto convincente e profonda, nonostante i pochi episodi a disposizione.

Lo schema è quello inventato da JJ Abrams con Lost: all'inizio non si capisce nulla, mano mano poi che la storia si dipana, anche attraverso dei flashback, lo spettatore inizia a intuire chi sono i protagonisti e come il loro passato influisca sull'emergenza che stanno vivendo.

A tal proposito, risulta molto convincente l'enfasi che gli scrittori e sceneggiatori hanno messo sulla gestione delle personalità in momenti di crisi drammatica. Prendendo spunto sicuramente da The Walking Dead, questa serie belga enfatizza come si intreccino e interfaccino i diversi caratteri delle persone nel momento in cui la morte sembra dietro l'angolo.

Per ora Into the Night sta funzionando alla grande nonostante una trama non così originale e una produzione abbastanza a risparmio. Ci sono tutti i presupposti per un rinnovo che, speriamo, possa "potenziare" questo prodotto promettente.

⭐⭐⭐