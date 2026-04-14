Il franchise soprannaturale da oltre 740 milioni di dollari si prepara a varcare nuovamente la soglia dell’Altrove. Durante la presentazione ufficiale di Sony Pictures al CinemaCon di Las Vegas, è stato svelato il primo trailer di Insidious: Out of the Further, sesto capitolo della celebre saga horror.

Adam Bergerman, presidente della distribuzione domestica di Sony, ha introdotto la pellicola assicurando ai presenti che si tratta del capitolo più terrificante mai realizzato finora.

Dopo gli eventi di Insidious: La Porta Rossa (2023), questo nuovo episodio sposta l’attenzione su una nuova famiglia. La protagonista è Gemma, interpretata da Amelia Eve, una giovane madre che torna a vivere nella sua casa d’infanzia insieme alla figlia. Qui scopre non solo di possedere la capacità di viaggiare nell’Altrove — il regno purgatoriale delle anime perdute — ma anche il potere involontario di riportare le entità demoniache nel mondo reale. Quando i demoni comprendono la portata del suo dono, il confine tra i due regni rischia di dissolversi definitivamente.

Insidious Out of the Further: il cast e il ritorno di Elise Rainier

Il trailer mostrato in anteprima ha scosso la platea del Caesars Palace con sequenze d’impatto, inclusa una scena particolarmente disturbante legata a un esame dentistico. Oltre alla nuova protagonista Amelia Eve, il film segna l’atteso ritorno di Lin Shaye nell’iconico ruolo di Elise Rainier, confermando la volontà della produzione di mantenere un legame saldo con le origini del franchise. Nel cast figura anche Brandon Perea.

La pellicola è scritta e diretta da Jacob Chase, che punta a rinnovare la tensione claustrofobica dei primi capitoli sfruttando le nuove dinamiche di “passaggio” tra i mondi introdotte in questo script. La data di uscita nelle sale cinematografiche è stata ufficializzata per il 21 agosto 2026.