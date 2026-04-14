Dopo il terrore seminato poche ore fa tra la platea di Las Vegas, l’Altrove apre ufficialmente i suoi cancelli anche per il pubblico italiano. Come anticipato nel nostro approfondimento dal CinemaCon, la saga horror da oltre 740 milioni di dollari si evolve con un nuovo capitolo che promette di ridefinire le regole del regno purgatoriale creato da James Wan e Leigh Whannell. È disponibile da oggi il primo trailer italiano di Insidious: Fuori dall’Altrove.

In questo sesto episodio della serie, facciamo la conoscenza di una nuova famiglia guidata da Gemma (Amelia Eve). Tornata nella casa d’infanzia per crescere sua figlia, la donna scopre una connessione innata con l’Altrove, il limbo delle anime perdute. Tuttavia, il suo legame con questa dimensione oscura nasconde un’abilità mai vista prima: Gemma non si limita a viaggiare tra i mondi, ma può involontariamente trascinare le entità malvage nella nostra realtà. Quando i demoni comprendono di poter usare Gemma come un portale fisico, il nostro mondo si trasforma nel loro terreno di gioco.

Insidious 6: il ritorno di Lin Shaye e una nuova minaccia dal 19 agosto

Scritto e diretto da Jacob Chase, Fuori dall’Altrove mantiene i punti fermi che hanno reso iconico il franchise. Il trailer italiano conferma infatti il ritorno dell’immancabile Lin Shaye nel ruolo di Elise Rainier, personaggio chiave che farà da ponte tra le nuove scoperte di Gemma e la mitologia storica della saga. Accanto a loro troviamo Brandon Perea, in un cast che punta a rinfrescare la narrazione con una tensione psicologica e visiva senza precedenti.

Il film, presentato come l’esperienza più spaventosa dell’intero franchise, arriverà nelle sale italiane sotto il marchio Sony Pictures il prossimo 19 agosto 2026.