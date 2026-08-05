Lo storico franchise horror Insidious, firmato Blumhouse e Sony Pictures, si prepara a spalancare di nuovo le porte della dimensione oscura. Come anticipato con il lancio ieri dei 5 character poster ufficiali dedicati ai demoni presenti nel film, è stato finalmente rilasciato il trailer finale italiano di Insidious: Fuori dall’Altrove, che presenta una nuova famiglia e un livello di terrore pronto a ridefinire le regole dell’Altrove.

Trama, cast e poteri inediti nel nuovo capitolo diretto da Jacob Chase

In Insidious: Fuori dall’Altrove (Insidious: Out of the Further), diretto da Jacob Chase, al centro della narrazione troviamo Gemma (interpretata da Amelia Eve), una giovane madre impegnata a crescere la propria figlia all’interno della casa in cui lei stessa è nata. La donna scopre presto di possedere la capacità di viaggiare nell’Altrove, l’ormai celebre regno-purgatorio delle anime perdute che fa da cuore all’universo narrativo della saga.

Quando un’entità malvagia comincia a persegitarla, Gemma realizza una verità ancora più spaventosa: la sua abilità non si limita all’esplorazione di quella dimensione, ma le consente di portare ciò che vive nell’Altrove all’interno del mondo reale. Non appena i demoni scoprono la portata del suo potere, il nostro mondo rischia di trasformarsi nel loro nuovo terreno di gioco.

Nel cast figurano anche Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers e l’immancabile Lin Shaye nei panni della sensitiva Elise Rainier. Prodotto dai creatori del franchise James Wan, Leigh Whannell, Jason Blum e Oren Peli, il film debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto distribuito da Sony Pictures.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Insidious: Out of the Further

Insidious: Out of the Further Regia: Jacob Chase

Jacob Chase Sceneggiatura: Jacob Chase (soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick e Jacob Chase)

Jacob Chase (soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick e Jacob Chase) Cast: Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Island Austin, Lin Shaye

Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Island Austin, Lin Shaye Produzione: Blumhouse Productions, Atomic Monster, Screen Gems, Stage 6 Films

Blumhouse Productions, Atomic Monster, Screen Gems, Stage 6 Films Distribuzione: Sony Pictures