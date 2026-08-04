La marcia d’avvicinamento al sesto capitolo di Insidious, il fortunato franchise horror firmato Blumhouse e Sony Pictures si fa sempre più oscura. In attesa del debutto del trailer finale, che sarà diffuso nella giornata di domani, Sony ha rilasciato sui canali social 5 character poster ufficiali dedicati alle spaventose entità che popolano il regno purgatoriale del franchise.

Insidious: Fuori dall’Altrove (Insidious: Out of the Further), diretto da Jacob Chase (Come Play), promette di riportare su schermo alcuni dei demoni più iconici della saga — a partire dal celebre Demonio dal volto rosso (Lipstick-Face Demon) e da KeyFace — insieme a nuove minacciose presenze che varcheranno il confine tra i mondi.

La trama, il ritorno di Lin Shaye e le novità sulla saga horror

Al centro della narrazione troviamo Gemma (interpretata da Amelia Eve), una giovane madre che scopre una capacità unica e al tempo stesso terrificante: non solo è in grado di viaggiare all’interno dell’Altrove, ma ha il potere di trasportare nel mondo dei vivi ciò che risiede in quella dimensione ossea. Quando le entità demoniache comprendono la portata del suo potere, il nostro mondo rischia di trasformarsi nel loro nuovo terreno di caccia.

Oltre a un cast guidato da Amelia Eve, Brandon Perea e Maisie Richardson-Sellers, la pellicola segna l’atteso ritorno dell’iconica Lin Shaye nei panni della sensitiva Elise Rainier. Prodotto dai padri fondatori del franchise James Wan, Leigh Whannell, Jason Blum e Oren Peli, il film debutterà ufficialmente nelle sale cinematografiche la terza settimana di agosto.

Insidious: Fuori dall’Altrove (Poster) – Crediti Sony Pictures

Scheda Tecnica

Titolo originale: Insidious: Out of the Further

Insidious: Out of the Further Regia: Jacob Chase

Jacob Chase Sceneggiatura: Jacob Chase (soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick e Jacob Chase)

Jacob Chase (soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick e Jacob Chase) Cast: Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Island Austin, Lin Shaye

Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Island Austin, Lin Shaye Produzione: Blumhouse Productions, Atomic Monster, Screen Gems, Stage 6 Films

Blumhouse Productions, Atomic Monster, Screen Gems, Stage 6 Films Distribuzione: Sony Pictures