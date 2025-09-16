Insidious 6 | Ancora tre attori nel cast del nuovo film

Il cast di Insidious 6 continua a crescere, i volti nuovi sono quelli di Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Island Austin.

La produzione del sesto capitolo della saga horror di successo Insidious sta entrando nella sua fase più calda. Dopo la conferma del casting di Lin Shaye e Amelia Eve (il nostro aggiornamento qui), il sito Deadline ha riferito che altri tre attori si sono aggiunti al cast in costruzione: i nomi degli attori sono Maisie Richardson-Sellers (Nine Perfect Strangers 2), Sam Spruell (Legend) e Island Austin (I Can Only Imagine 2). Nessun dettaglio sui loro ruoli è stato rivelato.

Quando uscirà al cinema Insidious 6?

Il film horror Insidious 6 uscirà nelle sale USA a partire dal 21 agosto 2026.

Jacob Chase è stato scelto per la regia del film da una sceneggiatura scritta da lui stesso con David Leslie Johnson. Insidious 6 sarà prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell, con i produttori esecutivi Ryan Turek, Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones e Johnson. I marchi di produzioni dietro il film saranno Blumhouse, Atomic Monster (le due società si sono fuse a gennaio 2024) e Sony Pictures’ Screen Gems e Stage 6 Films.

Altre informazioni sulla saga horror Insidious

Il primo iconico film – diretto da James Wan nel 2011 – è stato seguito da Insidious: Capitolo 2 (2013), Insidious: Capitolo 3 (2015), Insidious: L’ultima Chiave (2018) e Insidious: La Porta Rossa, quest’ultimo divenuto anche il film della saga con il maggior incasso.

Patrick Wilson ha diretto l’ultimo capitolo sfruttando una sceneggiatura firmata da Scott Teems (Halloween Kills), tratta a sua volta da un’idea di Leigh Whannell, co-creatore del franchise con James Wan. Con Patrick Wilson, il cast ha visto la presenza di Ty Simpkins, Rose Byrne, Sinclair Daniel, Peter Dager, Hiam Abbass.