Insidious 6 | Nel nuovo film anche Brandon Perea

L’attore Brandon Perea si è aggiunto al cast in costruzione di Insidious 6, ennesimo capitolo della famosa saga horror.

Il casting legato al nuovo sequel della saga horror Insidious questa mattina ha salutato l’ingaggio di Brandon Perea, attore noto per aver partecipato di recente al successo globale “Twisters” al fianco di stelle hollywoodiane quali Glen Powell e Daisy Edgar Jones. La notizia è stata confermata da Deadline, mentre nessun dettaglio sul ruolo è stato svelato.

L’ingaggi di Perea segue di alcuni giorni quelli relativi a Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Island Austin, trovate i dettagli in questo nostro articolo.

Quando uscirà al cinema Insidious 6?

Il film horror Insidious 6 uscirà nelle sale USA a partire dal 21 agosto 2026.

Jacob Chase è stato scelto per la regia del film da una sceneggiatura scritta da lui stesso con David Leslie Johnson. Insidious 6 sarà prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell, con i produttori esecutivi Ryan Turek, Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones e Johnson. I marchi di produzioni dietro il film saranno Blumhouse, Atomic Monster (le due società si sono fuse a gennaio 2024) e Sony Pictures’ Screen Gems e Stage 6 Films.

Altre informazioni sulla saga horror Insidious

Il primo iconico film – diretto da James Wan nel 2011 – è stato seguito da Insidious: Capitolo 2 (2013), Insidious: Capitolo 3 (2015), Insidious: L’ultima Chiave (2018) e Insidious: La Porta Rossa, quest’ultimo divenuto anche il film della saga con il maggior incasso.

Patrick Wilson ha diretto l’ultimo capitolo sfruttando una sceneggiatura firmata da Scott Teems ( Halloween Kills), tratta a sua volta da un’idea di Leigh Whannell, co-creatore del franchise con James Wan. Con Patrick Wilson, il cast ha visto la presenza di Ty Simpkins, Rose Byrne, Sinclair Daniel, Peter Dager, Hiam Abbass.