Insidious 6 | Lin Shaye e Amelia Eve nel cast

Le attrici Lin Shaye e Amelia Eve saranno tra i protagonisti del cast di Insidious 6, ennesimo capitolo della ricca saga horror.

Dopo il rinvio di quasi un anno annunciato da Sony Pictures nel mese di gennaio (leggete qui il nostro articolo), il sesto capitolo della saga horror prodotta da Blumhouse Production e Atomic Monster si avvia verso la sua fase di pre-produzione più intensa. Secondo Deadline, infatti, Lin Shaye e Amelia Eve hanno firmato per partecipare al cast. Le riprese di Insidious 6 inizieranno la prossima settimana in Australia

Quando uscirà al cinema Insidious 6?

Il film horror Insidious 6 uscirà nelle sale USA a partire dal 21 agosto 2026.

Jacob Chase è stato scelto per la regia del film da una sceneggiatura scritta da lui stesso con David Leslie Johnson. Insidious 6 sarà prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell, con i produttori esecutivi Ryan Turek, Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones e Johnson. I marchi di produzioni dietro il film saranno Blumhouse, Atomic Monster (le due società si sono fuse a gennaio 2024) e Sony Pictures’ Screen Gems e Stage 6 Films.

Altre informazioni sulla saga horror Insidious

Il primo iconico film – diretto da James Wan nel 2011 – è stato seguito da Insidious: Capitolo 2 (2013), Insidious: Capitolo 3 (2015), Insidious: L’ultima Chiave (2018) e Insidious: La Porta Rossa, quest’ultimo divenuto anche il film della saga con il maggior incasso.

Patrick Wilson ha diretto l’ultimo capitolo sfruttando una sceneggiatura firmata da Scott Teems ( Halloween Kills), tratta a sua volta da un’idea di Leigh Whannell, co-creatore del franchise con James Wan. Con Patrick Wilson, il cast ha visto la presenza di Ty Simpkins, Rose Byrne, Sinclair Daniel, Peter Dager, Hiam Abbass.