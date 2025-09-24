Insidious 6 | Nel cast del film spazio per Laura Gordon

Laura Gordon è stata inclusa nel cast in costruzione di Insidious 6, ennesimo capitolo di una delle saghe horror più redditizie di sempre.
Tra i protagonisti del film horror apprezzato dalla critica “Late Night With the Devil“, l’attrice Laura Gordon è l’ultimo nome di una lista che continua a crescere in qualità ed in quantità, a tal proposito va ricordato che anche il giovane talento Brandon Perea ha firmato di recente per un ruolo nel film. Ad ogni modo, la conferma dell’ingaggio della Gordon è arrivato questa mattina grazie a Deadline, nessun dettaglio è emerso riguardo il suo ruolo.
Gli altri attori già confermati per il cast di Insidious 6 sono Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Island Austin.
Quando uscirà al cinema Insidious 6?
Il film horror Insidious 6 uscirà nelle sale USA a partire dal 21 agosto 2026.
Jacob Chase è stato scelto per la regia del film da una sceneggiatura scritta da lui stesso con David Leslie Johnson. Insidious 6 sarà prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell, con i produttori esecutivi Ryan Turek, Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones e Johnson. I marchi di produzioni dietro il film saranno Blumhouse, Atomic Monster (le due società si sono fuse a gennaio 2024) e Sony Pictures’ Screen Gems e Stage 6 Films.
Altre informazioni sulla saga horror Insidious
Il primo iconico film – diretto da James Wan nel 2011 – è stato seguito da Insidious: Capitolo 2 (2013), Insidious: Capitolo 3 (2015), Insidious: L’ultima Chiave (2018) e Insidious: La Porta Rossa, quest’ultimo divenuto anche il film della saga con il maggior incasso.
Patrick Wilson ha diretto l’ultimo capitolo sfruttando una sceneggiatura firmata da Scott Teems ( Halloween Kills), tratta a sua volta da un’idea di Leigh Whannell, co-creatore del franchise con James Wan. Con Patrick Wilson, il cast ha visto la presenza di Ty Simpkins, Rose Byrne, Sinclair Daniel, Peter Dager, Hiam Abbass.
