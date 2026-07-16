Sarà un inizio travolgente per la 83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La Biennale ha annunciato ufficialmente che sarà Ink, l’attesissimo nuovo lungometraggio del premio Oscar Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire), ad aprire il festival il prossimo 2 settembre con una prestigiosa proiezione nella Sala Grande del Palazzo del Cinema sul Lido. La pellicola si inserisce in un programma stellare, che vedrà anche la celebrazione del Leone d’Oro alla carriera a George Clooney“. Prodotto da StudioCanal, Media Res e House Productions, il film si concentra sulla figura del magnate dei media Rupert Murdoch, interpretato per l’occasione da Guy Pearce. Al suo fianco brilla un cast straordinario che include Jack O’Connell nei panni dello spregiudicato direttore del quotidiano The Sun, Larry Lamb, e Claire Foy nel ruolo di Jules Davies.

Il biopic su Rupert Murdoch firmato da Danny Boyle e James Graham

Sceneggiato da James Graham (Dear England) e basato sulla sua omonima opera teatrale candidata ai Tony Award, Ink racconta la spietata scalata al potere mediatico che ha cambiato per sempre il volto del giornalismo moderno. Come sottolineato dal direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, la pellicola offre un ritratto lucido e affascinante dell’acquisizione dello storico quotidiano The Sun da parte dell’editore Rupert Murdoch. Affidando la testata alle mani del cinico Larry Lamb, l’imprenditore riuscì a trasformare un giornale in declino nel tabloid più venduto e influente del Regno Unito, sbaragliando la concorrenza dello storico rivale The Mirror a colpi di sensazionalismo e notizie scandalistiche.

Il progetto segna inoltre la reunion professionale tra il regista Danny Boyle e la produttrice Tessa Ross (Conclave), che avevano già collaborato al trionfo planetario di The Millionaire, affiancati in cabina di produzione da Michael Ellenberg (The Morning Show) e Tracey Seaward (I due Papi). Il comparto tecnico del film vanta grandi firme come Alwin H. Küchler alla fotografia, Fin Oates al montaggio e il celebre Daniel Pemberton alla colonna sonora.

StudioCanal, che ha interamente finanziato l’opera, si occuperà direttamente della distribuzione cinematografica della pellicola nelle sale italiane e nei principali territori europei ed internazionali.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Ink

Ink Regia: Danny Boyle

Danny Boyle Sceneggiatura: James Graham (basata sulla sua opera teatrale)

James Graham (basata sulla sua opera teatrale) Cast: Jack O’Connell, Guy Pearce, Claire Foy

Jack O’Connell, Guy Pearce, Claire Foy Direttore della Fotografia: Alwin H. Küchler

Alwin H. Küchler Musiche: Daniel Pemberton

Daniel Pemberton Produzione: StudioCanal, Media Res, House Productions, Tessa Ross, Michael Ellenberg, Tracey Seaward

StudioCanal, Media Res, House Productions, Tessa Ross, Michael Ellenberg, Tracey Seaward Distribuzione italiana: StudioCanal

StudioCanal Data di proiezione a Venezia: 2 settembre 2026

2 settembre 2026 Distribuzione / HUB di riferimento: Box Office Italia 2026

Per l’occasione, ricordiamo che l’edizione numero 63 della Mostra del Cinema di Venezia insignerà il Leone d’Oro alla Carriera a George Clooney.