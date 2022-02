L’iniziativa Innamorati del cinema per sostenere le sale a San Valentino

Per aiutare le sale cinematografiche a superare questi due anni catastrofici causati dalla pandemia e per far tornare al pubblico l’amore per il grande schermo, un gruppo di esercenti indipendenti ha lanciato l’iniziativa Innamorati del cinema proprio in occasione di San Valentino.

L’iniziativa, lanciata su tutto il territorio nazionale, sarà corredata da uno spot che verrà lanciato sia online che nelle sale aderenti (l’elenco lo trovate in basso) dal 14 febbraio. Per avere tutte le informazioni relative all’iniziativa occorrerà seguire sui social l’hashtag #innamoratidelcinema.

Ecco di seguito l’elenco completo delle sale aderenti all’iniziativa: