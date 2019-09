Le riprese di Gli Eterni sono partite, e la conferma è arrivata dall'approdo in rete delle primissime foto dal set con Angelina Jolie protagonista.

Le foto - in bassa risoluzione - sono state pubblicate in esclusiva dal Daily Mail (qui), e mostrano Angelina Jolie nei panni di Thena, intenta a spargere delle ceneri in acqua.

Ricordiamo che Gli Eterni (Eternals) sarà il secondo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, il primo sarà Black Widow.

Gli Eterni (Eternals)

Gli Eterni sarà diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo.

Nel cast Richard Madden, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia Mchugh, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Kit Harington.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali (sorta di Dei alieni, come Ego, ovvero Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2) su uomini primitivi di diversi pianeti. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

The Eternals sarà nelle sale dal 6 novembre 2020.