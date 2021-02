Finalmente iniziata la produzione di Star Trek: Picard 2

Finalmente è iniziata la produzione della seconda stagione di Star Trek: Picard, la serie tv dedicata al celebre Jean-Luc Picard.

Sono passate circa 2 settimane da quando Jeri Ryan ha annunciato attraverso Twitter un ennesimo ritardo dell’inizio delle riprese, anche se nello stesso tweet, l’attrice che presta il volto all’affascinate ex Borg 7 di 9, ha voluto rassicurare i fan dichiarando che i lavori sarebbero comunque ripresi “presto”.

A dare notizia ora dell’inizio delle riprese è il nuovo showrunner Terry Matalas, attraverso il suo account ufficiale di Twitter. Purtroppo il tweet è stato prontamente cancellato probabilmente su disposizione della produzione.

Anche se al momento non ci sono annunci ufficiali da parte della CBS ciò, comunque, non sminuisce l’attendibilità della comunicazione fatta in anticipo sui tempi dallo showrunner.

Star Trek: Picard

PRODUZIONE: La serie è prodotta dai CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer è supervising producer. Hanelle Culpepper ha diretto i primi due episodi della serie. CAST: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Brent Spiner, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Jonathan Del Arco, Jeri Ryan.

La prima stagione è stata trasmessa su CBS All Access dal 23 gennaio 2020, in Italia su Amazon Prime Video dal giorno successivo. Non ci sono informazioni riguardo il rilascio della seconda stagione.

Fonte: Screenrant