Netflix ha da poco ingaggiato nuovi attori per il cast della seconda stagione di The Umbrella Academy.

Un aggiornamento proveniente da Variety ha confermato che il colosso dello streaming Netflix ha portato nel cast dei nuovi episodi Marin Ireland, Ritu Arya e Yusuf Gatewod.

Secondo la fonte, la Ireland darà vita ad una madre del Texas senza paura e molto razionale, la Arya sarà Lila, un personaggio camaleontico che può essere brillante o clinicamente folle in base alla situazione, mentre Gatewod sarà Raymond, un leader nato dotato di intelligenza, gravitas, e la sicurezza che lo spingono a non dover mai dimostrare mai nulla a nessuno.

The Umbrella Academy (Seconda Stagione)

Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner.

Nel cast Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod.

La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.

The Umbrella Academy 2 sarà disponibile su Netflix.