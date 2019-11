Anche se manca ancora qualche mese prima dell'inizio della produzione di Tomb Raider 2, dal web arrivano conferme da quella che sarà la location principale per le riprese.

Attraverso un report giunto in rete da MovieWeb, infatti, pare che MGM voglia continuare a girare nei ai Warner Bros. Studios di Leavesden, in Inghilterra. La fonte rivela, inoltre, che molte locations nella stessa Inghilterra faranno da sfondo per le riprese d'esterno. Non sono ancora note, invece, le mete "estere", ma tutto dipenderà dalla sceneggiatura.

Tomb Raider 2

Le riprese partiranno nel 2020 dall'Inghilterra.

Il film sarà diretto da Ben Wheatley, su una sceneggiatura firmata da Amy Jump. Nel cast riconfermata Alicia Vikander nei panni di Lara Croft.

Il sequel arriverà nelle sale dopo i 274 milioni di dollari incassati nel Box Office Worldwide da Tomb Raider. Il budget messo a disposizione per la produzione era stato invece 94 milioni di dollari.

La release americana è stata fissata per il 19 marzo 2021.