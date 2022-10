Indira Varma entra nel cast della serie Dune: The Sisterhood

Indira Varma si è aggiunta al cast di Dune: The Sisterhood, la serie che farà da spin-off al kolossal diretto da Denis Villeneuve.

Secondo Deadline, l’attrice nello show Legendary avrà il ruolo di Natalya, personaggio descritto come “una reale formidabile che ha unito migliaia di mondi con il suo matrimonio con l’Imperatore Corrino”. La Varma è nota per i ruoli interpretati in Game of Thrones, Carnival Row e Obi-Wan Kenobi. Con lei al momento sono state confermate Emily Watson e Shirley Henderson.

DUNE: THE SISTERHOOD

La serie sarà prodotta da Legendary Television e Villeneuve Films, e destinata direttamente al nuovo servizio di streaming di WarnerMedia. Johan Renck dirigerà i primi due episodi, Diane Amedu-John oltre a ricoprire il ruolo di showrunner curerà anche la sceneggiatura dello spettacolo. Johan Renck, Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron, Cait Collins e Brian Herbert. NEL CAST Emily Watson, Shirley Henderson, Indira Varma.

Dune: The Sisterhood sarà ambientata nel mondo creato da Frank Herbert e verrà raccontata attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit. Dotate di straordinarie abilità sia fisiche che mentali, le Bene Gesserit si destreggiano abilmente attraverso la politica feudale e gli intrighi dell’Impero, ordendo trame che arriveranno a condurle nell’enigmatico pianeta Arrakis, noto ai propri abitanti come Dune.

La distribuzione è attesa attraverso il servizio di streaming di WarnerMedia, ma anche grazie HBO Max.