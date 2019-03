Grazie alla nostra rubrica Indie Movie Stars, da sempre dedicata al buon cinema indie, questa notte siamo lieti di mostrarvi il trailer ufficiale di The Last Heroes: Gli Ultimi Eroi, il nuovo film di Roberto D’Andrea.

Il lancio in rete del trailer è avvenuto meno di una settimana dal debutto ufficiale avvenuto durante il Cartoomics di Milano, lo scorso 9 marzo. Ma diamo uno sguardo al trailer, ed una lettura al comunicato stampa ufficiale, appena diramato da L/D Production Company.

Il Comunicato

Il tempo è arrivato: il primo trailer ufficiale

di The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi è online



L/D Production Company rilascia il primo trailer ufficiale di The Last Heroes, il nuovo film scritto e diretto da Roberto D’Antona (Fino All’Inferno) di genere Fantasy/Horror.

Oscuri incantesimi, combattimenti senza esclusione di colpi, inseguimenti e tanta paura fanno da contorno all’atavica guerra tra bene e male. Questi sono gli ingredienti del nuovo esplosivo trailer di The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Roberto D’Antona.

Prodotto da L/D Production Company, la casa di produzione fondata dallo stesso D’Antona con la sua socia di sempre Annamaria Lorusso, il film racconta di come un gruppo di giovani eroi tenteranno di fermare il risveglio di un’antica forza oscura e del suo esercito di dannati alla conquista della tranquilla cittadina immaginaria di Noara. Chi è Kaisha? Quali sono le sue vere intenzioni? Quante possibilità hanno di salvare la propria città e il resto del mondo?

Il trailer viene rilasciato oggi, dopo la prima proiezione avvenuta Sabato 9 Marzo a Cartoomics 2019, convention milanese dedicata al fumetto, al cinema e all’intrattenimento, dove la L/D Production Company ha presentato ufficialmente il film e proiettato contenuti assolutamente inediti, alla presenza della produzione e del main cast. Quella che traspare dal trailer è una storia sincopata, ricca di azione, avventura e colpi di scena.

“Come per The Wicked Gift e Fino all’Inferno – ha spiegato il regista D’Antona durante la presentazione a Cartoomics – anche con The Last Heroes ho voluto divertirmi mischiando i generi. Qui si va dall’Urban Fantasy, all’Action, all’Horror, con uno sguardo al Cinema per ragazzi. E’ un film ambizioso, che con Annamaria volevamo fare da diversi anni e che finalmente ha visto la luce”.

The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi è stato girato tra Agosto e Ottobre 2018 ed è attualmente in fase di post-produzione. Il film ha ottenuto i patrocini del Comune di Oleggio (NO) e dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Regione Piemonte. Inoltre, hanno collaborato al progetto marchi nazionali e internazionali come Sidermetal, Carthago e Medicamenta. Ancora non si sa nulla sulla distribuzione del film, se non che verrà rilasciato durante l’anno 2019.

In cabina di produzione Roberto D’Antona conta sulla collaborazione della co-proprietaria di L/D Production Company – Annamaria Lorusso. Gli effetti speciali meccanici e gli effetti visivi digitali sono stati curati rispettivamente dalla Make Up Artist Paola Laneve e dal VFX Supervisor Alessio Barzocchini. La fotografia è a cura di Stefano Pollastro, mentre la colonna sonora è stata composta da Aurora Rochez.

Sinossi. Una potente forza oscura si è risvegliata: un profanatore di tombe appassionato di misteri, un venditore chiacchierone, una giornalista impertinente, un pigro nerd e la timida assistente di un misterioso bottegaio cieco e muto si ritrovano insieme nella tranquilla cittadina di Noara, dove vent’anni prima avevano condiviso un terribile segreto. Ai giochi si uniscono anche due invasati di palestra e un poliziotto scettico che da tempo era sulle tracce del colpevole di un’inspiegabile mattanza di animali. Insieme, scopriranno l’antica maledizione di Kaisha e si ritroveranno a fronteggiare i demoni del passato. Letteralmente.

Il film dovrebbe vedere la distribuzione cinematografica nel corso del 2019.