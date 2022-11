Indiana Jones 5 al centro della copertina di Empire Magazine

La rivista Empire Magazine ha scelto Indiana Jones 5 per la copertina del numero di gennaio 2023, ed ovviamente Harrison Ford è colui che ruba la scena.

In attesa di un primissimo trailer, che i più informati lo avvicinano all’uscita al cinema di Avatar: La via dell’acqua, quest’oggi Indiana Jones 5 si presenta ancora una volta al popolo della rete con due copertine (una delle due dedicata agli abbonati) che sprigionano fascino ed aspettative. In maniera particolare è bello apprezzare la copertina per gli abbonati, la quale mostra Indiana Jones (Harrison Ford) nel bel mezzo di New York.

INDIANA JONES 5

Il film è stato diretto da James Mangold, anche sceneggiatore con Jonathan Kasdan. Steven Spielberg è coinvolto direttamente nella realizzazione del film e affianca Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora. Le riprese in Sicilia tra luglio ed ottobre 2021.

NEL CAST Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas.

Nelle sale Usa dal 30 giugno 2023.