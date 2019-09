L’attore Sid Haig, noto per aver interpretato il celebre Capitano Spaulding, ha subito in questi giorni un grave incidente, ed ora è in terapia intensiva.

Per la verità non ci sono molti dettagli da riportare in questo nostro aggiornamento, ma soltanto uno struggente messaggio della moglie dell’attore, in cui chiede ai fan di pregare per il marito.

Sid ha avuto un incidente. E’ in ospedale in terapia intensiva. Pregate per lui!

Tra pochi giorni Sid Haig approderà nelle sale americane grazie alla sua ultima collaborazione con Rob Zombie, dal titolo 3 From Hell, ed ovviamente l’augurio non può che essere quello di una prontissima guarigione.