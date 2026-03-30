In un weekend caratterizzato da una calma apparente, L’ultima missione – Project Hail Mary ha confermato la sua leadership assoluta al Box Office Italia.

Secondo i dati raccolti da Cineguru, lo sci-fi con Ryan Gosling ha incassato altri 1.01 milioni di euro, registrando una flessione minima del 19% e portando il suo totale oltre i 2.7 milioni di euro. La tenuta della pellicola dimostra quanto il pubblico italiano stia apprezzando questa avventura spaziale; se volete approfondire i motivi di questo successo, potete leggere la nostra recensione di Project Hail Mary che analizza nel dettaglio l’opera.

Al secondo posto ha esordito bene Cena di classe: il film di Francesco Mandelli, sostenuto dalla colonna sonora dei Pinguini Tattici Nucleari, ha raccolto 677 mila euro, diventando già il suo miglior incasso in solitaria e dimostrando un’ottima crescita tra sabato e domenica.

La parte centrale della classifica ha visto una forte resistenza dei titoli per famiglie e della commedia d’autore. Jumpers – Un salto tra gli animali ha continuato il suo percorso virtuoso aggiungendo 374 mila euro al suo bottino, che ormai sfiora i 5 milioni totali. Subito dopo Il bene comune di Rocco Papaleo, che grazie a un passaparola estremamente positivo ha mantenuto la quarta posizione con un totale di 1.6 milioni di euro. Ha chiuso la zona alta della classifica la sorpresa Il dio dell’amore di Francesco Lagi, una commedia sui sentimenti che ha saputo capitalizzare le giornate di sabato e domenica con un esordio da 251.589 euro.

Interessanti, inoltre, i recuperi di Fabio De Luigi con Un bel giorno e la crescita fuori dai confini regionali di Peppe Iodice con Mi batte il corazon, segnali di un cinema italiano capace di intercettare target molto diversi.

Top 5 Incassi Weekend Italia (26-29 Marzo 2026)

1. L’ultima missione – Project Hail Mary : € 1.016.838 (Totale: € 2.749.358)

: € 1.016.838 (Totale: € 2.749.358) 2. Cena di classe : € 677.755 (Totale: € 680.215)

: € 677.755 (Totale: € 680.215) 3. Jumpers – Un salto tra gli animali : € 374.938 (Totale: € 4.876.227)

: € 374.938 (Totale: € 4.876.227) 4. Il bene comune : € 293.065 (Totale: € 1.604.008)

: € 293.065 (Totale: € 1.604.008) 5. Il dio dell’amore: € 251.589 (Totale: € 251.589)

Tutto sull’andamento delle sale in Italia

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Box Office Italia 2026: Analisi settimanali, dati Cinetel in tempo reale e approfondimenti sui successi e i flop del mercato cinematografico nazionale.