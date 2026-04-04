La rincorsa galattica di Mario e Luigi non accenna a rallentare, anzi, mette il turbo.

Secondo i nuovi dati raccolti da Deadline, Super Mario Galaxy – Il Film ha incassato l’impressionante cifra di 122.1 milioni di dollari a livello globale nei primi due giorni di programmazione (mercoledì e giovedì). Si tratta di un risultato straordinario che posiziona il sequel di Illumination, Nintendo e Universal leggermente al di sopra (+1,1%) rispetto al debutto record del primo capitolo nel 2023, che nello stesso arco di tempo si era fermato a 120,7 milioni.

Dopo l’incredibile debutto da 34 milioni negli USA, il mercato domestico americano si attesta ora a 59.1 milioni di dollari, mentre i mercati internazionali stanno spingendo il film verso vette vertiginose. In Messico, per esempio, il film sta letteralmente dominando l’85% del mercato totale con un incasso di 12.5 milioni in due giorni, mentre in Germania ha già segnato la miglior settimana d’apertura dell’anno.

Il successo in Italia e nel resto del mondo

Anche il pubblico italiano ha risposto con entusiasmo alla chiamata della Principessa Rosalinda e di Yoshi. In Italia, infatti, Super Mario Galaxy ha aggiunto 1.2 milioni di dollari nella giornata di giovedì, raggiungendo un totale di 2.7 milioni e conquistando una quota di mercato del 64%. Risultati eccellenti si registrano anche nel Regno Unito (7.3 milioni totali) e in Spagna, dove il film detiene il 57% dello share.

Persino in Cina, il debutto ha visto il sequel scalzare Project Hail Mary dalla vetta della classifica giornaliera. Con 4.900 schermi pronti a ospitare le famiglie durante il weekend di Pasqua, gli analisti prevedono che la “fuga spaziale” dei fratelli Mario potrebbe trasformarsi in uno dei più grandi successi della storia dell’animazione, confermando la solidità di un franchise che sembra ormai immune alla stanchezza da sequel.

Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, prodotto da Illumination e Nintendo e distribuito da Universal Pictures. Il cast vocale originale ha riunito tutte le sue stelle, da Chris Pratt ad Anya Taylor-Joy, arricchendosi di nuovi nomi di altissimo profilo: Brie Larson presta la voce alla saggia Rosalinda, Donald Glover è l’iconico Yoshi, mentre Glen Powell fa il suo ingresso nel mondo Nintendo come Fox McCloud. La sceneggiatura è stata invece firmata nuovamente da Matthew Fogel.

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