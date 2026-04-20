Il Box Office ITALIA chiude un fine settimana interlocutorio ma positivo, segnato da una crescita dell’8.7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante la forte concorrenza del bel tempo, le sale hanno registrato un incasso complessivo di oltre 5 milioni di euro, trainato ancora una volta dai titoli in tenitura che resistono all’assalto delle nuove uscite.

Secondo i dati ripostati da Cineguru, in vetta alla classifica si conferma Super Mario Galaxy – Il film. L’opera di animazione Nintendo/Illumination ha raccolto altri 1.3 milioni di euro nel weekend, portando il suo totale complessivo alla cifra ragguardevole di 12.7 milioni. Si tratta di un successo fondamentale per il segmento family, capace di dominare le giornate di sabato e domenica e di mantenere una media per sala tra le più alte del mercato (2.325 euro).

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Il successo di The Drama e il debutto horror di Lee Cronin

Resiste con forza in seconda posizione The Drama – Un segreto è per sempre. Il film con la coppia stellare Robert Pattinson e Zendaya sta beneficiando di un passaparola eccellente, limitando il calo al 34% e superando i 4.4 milioni di euro totali. Al terzo posto debutta invece la principale novità della settimana: Lee Cronin – La mummia. La rivisitazione horror ha esordito con 715.874 euro, posizionandosi già come uno dei migliori debutti del genere dell’anno, pur non raggiungendo i numeri del precedente lavoro del regista (La casa – Il risveglio del male).

Nelle posizioni di rincalzo, continua il percorso virtuoso di L’ultima missione – Project Hail Mary con Ryan Gosling, giunto quasi a 5 milioni totali, seguito dalla commedia di Pif, Che Dio perdona a tutti, che supera la soglia psicologica del milione e mezzo di euro. Da segnalare, infine, la vivacità del cinema italiano con gli esordi di Riccardo Scamarcio in Alla festa della rivoluzione e la scommessa vinta da Francesco Mandelli con il film generazionale Cena di classe.

LA TOP 5 ITALIA DEL WEEKEND

1. Super Mario Galaxy – Il film (Universal): € 1.397.302 (Totale: € 12.745.770)

€ 1.397.302 (Totale: € 12.745.770) 2. The Drama – Un segreto è per sempre (A24/IWD): € 771.110 (Totale: € 4.484.753)

€ 771.110 (Totale: € 4.484.753) 3. Lee Cronin – La mummia (Warner Bros.): € 715.874 (Totale: € 717.482)

€ 715.874 (Totale: € 717.482) 4. L’ultima missione – Project Hail Mary (Amazon MGM): € 285.613 (Totale: € 4.728.783)

€ 285.613 (Totale: € 4.728.783) 5. Che Dio perdona a tutti (01 Distribution): € 222.496 (Totale: € 1.515.528)

Analisi dei Mercati e Performance in Italia

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Box Office Italia 2026: Report settimanali, focus sulle produzioni locali, dati Cinetel e proiezioni sui prossimi grandi titoli in arrivo nelle sale.