Prosegue a ritmi travolgenti la corsa al botteghino italiano di Spider-Man: Brand New Day. Nel suo secondo giorno di programmazione, giovedì 30 luglio 2026, il cinecomic Marvel guidato da Tom Holland ha registrato un incasso straordinario di 2.795.532 euro con una media di 5.800 euro su 482 cinema. Nonostante il debutto mostruoso, la pellicola flette solo del 32% rispetto all’esordio, proiettando il suo totale complessivo a ben 6.933.166 euro in sole 48 ore. I dati sono confermati da Cineguru.

Un risultato straordinario che conferma la partenza migliore di sempre per la saga dell’arrampicamuri e il secondo miglior avvio di sempre per un cinecomic in Italia, dietro soltanto ad Avengers: Endgame (che in due giorni aveva toccato quota 9,4 milioni). Visti i ritmi attuali, l’Uomo Ragno ha tutte le carte in regola per puntare al primato storico di Endgame a quota 30,2 milioni. Il mercato nazionale ringrazia: la giornata di ieri ha registrato un incasso totale di 4.034.793 euro e 513.717 spettatori, segnando un pazzesco +581% rispetto allo stesso giovedì del 2025.

Odissea oltre i 32 milioni totali, Minions & Monsters mantiene il podio

In seconda posizione tiene con grande tenacia Odissea di Christopher Nolan: con altri 1.073.013 euro incassati ieri (-44% rispetto a sette giorni fa) e una media di 2.323 euro in 462 cinema, il kolossal raggiunge l’impressionante totale di 32.323.463 euro. Con questo risultato, la pellicola supera Il diavolo veste Prada 2 e sale al quinto posto assoluto dei migliori incassi in Italia dal 2021 a oggi, viaggiano appaiata ai ritmi record di Inside Out 2.

Chiude il podio in terza posizione l’animazione di Minions & Monsters, che aggiunge 31.657 euro al suo bottino, portando l’incasso complessivo dal 1° luglio a un ottimo totale di 7.083.473 euro.

Ti sei perso i dati dell’esordio da record?

Se vuoi recuperare i dettagli della prima giornata di programmazione e i primi primati infranti dall’Uomo Ragno, abbiamo l’analisi completa. Rileggi il nostro articolo sui dati del primo giorno di Spider-Man: Brand New Day al Box Office Italia!

Nel frattempo negli USA: esordio da record nelle anteprime del giovedì!

Mentre l’Italia risponde a gran voce al botteghino, oltreoceano la febbre per l’Uomo Ragno sta toccando vette storiche! I primi dati arrivati dagli Stati Uniti parlano di cifre davvero pazzesche incassate durante le sole proiezioni di anteprima del giovedì sera, mettendo nel mirino persino i record storici di casa Marvel. Scopri tutti gli incassi record delle anteprime USA di Spider-Man: Brand New Day nel nostro articolo dedicato!