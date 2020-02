Incomprensioni in volo nella nuova clip di Bad Boys for Life

A meno di una settimana dall’esordio nelle sale italiane, Bad Boys for Life torna nuovamente protagonista sulle nostre pagine con una clip italiana.

La nuova clip italiana prende il titolo di “Voliamo insieme“, ed ovviamente mette insieme i due protagonisti del film interpretati ancora da Will Smith e Martin Lawrence… questa volta in aereo.

Bad Boys for Life

Bad Boys for Life sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. A produrre il film ovviamente Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, e successivamente arrangiata da Joe Carnahan.

CAST: Will Smith, Martin Lawrence,Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Joe Pantoliano, Jacob Scipio, Paola Nunez.

TRAMA: I Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) di nuovo insieme per un’ultima corsa nell’atteso Bad Boy for Life. Dal 23 gennaio 2020 al cinema.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 gennaio 2020. Il 20 febbraio in Italia.