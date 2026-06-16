Apple TV+ ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la quarta stagione di “In viaggio con Eugene Levy”, la celebre serie di viaggi candidata ai premi Emmy e guidata dall’irresistibile vincitore dell’Emmy Eugene Levy (Schitt’s Creek), qui in veste di conduttore e produttore esecutivo.

La nuova stagione sarà composta da otto episodi e promette di ribaltare completamente le premesse dello show. Se nelle edizioni precedenti la consolazione di Levy era poter dire “no” alle esperienze più estreme, dopo tre stagioni on the road l’attore ha scoperto un lato avventuroso che non credeva di possedere. Nei nuovi episodi, Levy alzerà la posta in gioco, sforzandosi di dire “sì” proprio a quel genere di avventure e sfide inaspettate che un tempo avrebbe rifiutato istintivamente.

«Dopo tre stagioni nel programma ho quasi accettato, anche se a malincuore, che dire “sì” a nuove esperienze non è necessariamente una cosa negativa per me. Quindi, mi sono impegnato a dire “sì” un po’ più spesso in questa stagione. È una strategia che sto affrontando con notevole cautela», ha dichiarato ironicamente Eugene Levy.

Un successo globale tra critica, premi e ospiti reali

Sin dal suo debutto, la serie ha riscosso un eccezionale successo di critica e pubblico in tutto il mondo, definita come “la miscela perfetta tra documentario di viaggio e commedia pura”.

Lo show vanta già un ricco palmarès e numerose nomination, tra cui:

Critics Choice Real TV Awards: Miglior programma di viaggio/avventura e Miglior serie non strutturata.

Miglior programma di viaggio/avventura e Miglior serie non strutturata. Imagen Awards: Miglior programma di varietà o reality.

Miglior programma di varietà o reality. Emmy Awards: Nomination come Miglior Serie o Speciale Non Fiction e Miglior Sceneggiatura per un programma Non Fiction.

La terza stagione ha lasciato il segno grazie a momenti memorabili, come la partecipazione del vincitore di un Grammy Michael Bublè, della figlia dello stesso conduttore, Sarah Levy, e soprattutto per un acclamato episodio con Sua Altezza Reale il Principe William. L’incontro ha fatto scalpore a livello globale, mostrando un Principe William inedito in una rara, toccante e personale conversazione sul suo ruolo di erede al trono e di padre. Apple TV+ ha già confermato che la quarta stagione continuerà a ospitare una nuova e ricca serie di guest star speciali.

La serie è prodotta per Apple TV+ da Twofour. La produzione esecutiva è affidata a Eugene Levy, David Brindley, Nic Patten, Lily Fitzpatrick, Iain Peckham e Adam Barry.

In attesa dei nuovi episodi, le prime tre stagioni complete sono disponibili in streaming in tutto il mondo su Apple TV+.