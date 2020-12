In vacanza su Marte: trailer e poster dal cinepanettone 2020

Posted on

Medusa Film ha diffuso in rete il primo trailer di Sono Solo Fantasmi, la nuova commedia pre-natalizia diretto ed interpretato da Christian De Sica. Il film si ispira, come riportato anche nel nostro titolo, alla celebre saga hollywoodiana Ghostbusters, ma rivista dal buon De Sica, chiaramente in chiave comica. Col trailer, in fondo al nostro