Nel nuovo capitolo della saga legata all’Uomo Ragno, dal titolo Spider-Man: Far From Home, il celebre protagonista indosserà 4 costumi diversi. Scopriamo quali sono.

Attraverso un breve promo lanciato in rete dallo stesso Tom Holland, la Sony Pictures ha voluto mostrare nel dettaglio quelli che saranno i 4 costumi indossati da Peter Parker nel film. Oltre al costume classico ammirato in Spider-Man: Homecoming, e all’Iron Spider visto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ecco spuntare un costume completamente nero, ed uno interamente creato da Peter Parker.

Spider-Man: Far From Home è stato diretto da Jon Watts. La sceneggiatura è stata firmata da Chris McKenna e Erik Sommers. Nel cast Tom Holland, Zendaya, Michael Keaton, Marisa Tomei, J.B. Smoove, Numan Acar, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Remi Hii.

Ecco la sinossi. Peter Parker e i suoi amici si recano in Europa per le vacanze estive. Il gruppo, però, faticherà a rilassarsi, Peter dovrà accettare ad aiutare Nick Fury a venire a capo del mistero di alcune creature che stanno causando disastri naturali e distruzione in tutto il continente.

Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale Usa il 2 luglio 2019. In Italia l’10 luglio.