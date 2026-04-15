Leone Film Group ha diffuso il nuovo, travolgente trailer italiano di In The Grey, l’attesissimo action thriller che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Guy Ritchie.

Fedele al suo stile inconfondibile — fatto di ritmo serrato, dialoghi affilati e sequenze d’azione di grande impatto visivo — il regista di Snatch e The Gentlemen ci trascina in una storia dove la morale è un optional e il pericolo è l’unica costante. Il film vanta un cast d’eccezione guidato da Jake Gyllenhaal e Henry Cavill, affiancati da Eiza González e dalla candidata all’Oscar Rosamund Pike.

La sinossi ufficiale ci introduce a una squadra segreta di agenti speciali che opera nella pericolosa “zona grigia” tra potere, denaro e violenza. La loro missione? Recuperare una fortuna da un miliardo di dollari sparita nel nulla. Ma quando il piano devia improvvisamente dal percorso previsto, la rapina si trasforma in una corsa senza regole contro il tempo e contro nemici spietati. Tra alleanze fragili, tradimenti e scelte fatali, il team dovrà lottare per la sopravvivenza in un gioco dove l’unica regola è non averne affatto.

In The Grey: l’action thriller definitivo di Guy Ritchie dal 14 maggio al cinema

Il trailer mostrato oggi conferma le alte aspettative: Gyllenhaal e Cavill appaiono in forma smagliante, protagonisti di inseguimenti mozzafiato, scontri a fuoco ravvicinati e quel tipo di umorismo nero e sofisticato che è il marchio di fabbrica di Ritchie. In The Grey promette di essere un’esperienza cinematografica pura, un’iniezione di adrenalina che riflette l’ossessione del regista per i personaggi complessi e i colpi di scena imprevedibili.

In The Grey è prodotto da Guy Ritchie e Ivan Atkinson per Toff Guy Films e distribuito in Italia da Leone Film Group. L’appuntamento nelle sale è fissato per il prossimo 14 maggio.