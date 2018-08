La Legendary Pictures ha diffuso in rete il logo ufficiale di Detective Pikachu, il film in live-action parte dell’universo Pokemon.

Come noto il film sarà un adattamento del videogame Great Detective Pikachu, divenuto in Giappone e nel resto del mondo un vero e proprio fenomeno culturale.

Detective Pikachu sarà sceneggiato da Nicole Perlman e Alex Hirsch. La regia sarà curata da Rob Letterman. Il film sarà distribuito in Giappone da Toho, collaboratrice di lunga data di The Pokemon Company. A produrre il film anche la Legendary Pictures. In chiave di distribuzione internazionale, Universal Pictures.

Nel cast di Detective Pikachu spazio per Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris Geere, Suki Waterhouse, Rita Ora.

Il film arriverà nelle sale Usa a partire dal 10 maggio 2019.

ECCO IL LOGO

DETECTIVE PIKACHU – LEGENDARY PICTURES