La famigerata bambola maledetta Annabelle è pronta a tornare nelle sale italiane con il nuovo capitolo della saga horror nota come ConjuringVerse.

Per l’occasione il circuito The Space Cinema ha organizzato una cinemaratona a tema dedicata al film diretto da Gary Daubermann. L’appuntamento è fissato per il 2 luglio (il giorno prima della release nazionale di Annabelle 3) dalle ore 20:00. Il film che anticiperà la proiezione di Annabelle 3 sarà The Conjuring – L’Evocazione, il primo celebre capitolo del ConjuringVerse.

Per tutti i partecipanti, un regalo esclusivo. Ecco tutte le informazioni.

MARATONA ANNABELLE: il ritorno della bambola malefica nelle sale The Space Cinema

Appuntamento il 2 luglio, alle ore 20.00 con The Conjuring e, a seguire,

l’anteprima nazionale di Annabelle 3

Roma, 28 giugno 2019 – Gli spettatori The Space Cinema si preparano a vivere un’estate da brividi. In occasione dell’arrivo del terzo capitolo della serie di film con protagonista, Annabelle, la famigerata bambola malefica dell’universo di The Conjuring, il circuito di multisala ha organizzato una cinemaratona dell’orrore, prevista per il 2 luglio, che vedrà la proiezione dei film The Conjuring alle ore 20.00 e a seguire Annabelle 3, in anteprima nazionale, alle ore 22.00.

In questo nuovo capitolo della celebre saga spin-off, i demonologi Ed e Lorraine Warren determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, mettono “al sicuro” la malefica bambola nel loro personale museo dell’occulto rinchiudendola in una teca nella stanza dei manufatti della loro casa e ottenendo anche la santa benedizione di un sacerdote. Li attenderà, però, una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli altri spiriti maligni presenti nella casa, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

La maratona, prevista in tutti i The Space Cinema d’Italia, è in programmazione per martedì 2 luglio. L’evento avrà inizio alle ore 20.00 con la proiezione di The Conjuring (2013) per poi proseguire con la speciale anteprima del nuovo Annabelle 3 alle ore 22.00. Inoltre, acquistando un titolo di ingresso valido, attraverso i canali ufficiali The Space Cinema, gli appassionati della saga riceveranno in omaggio la maschera della spaventosa bambola. Il biglietto della maratona è valido anche per la sola visione dell’anteprima.

Le prevendite sono aperte e disponibili sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link e anche sulla nuova applicazione mobile.