Il primo dei due capitoli in produzioni che faranno da sequel a Halloween (dal titolo Halloween Kills) è pronto a regalare tanti volti noti della saga ai fan.

Attraverso un recente aggiornamento proveniente da Bloody Disgusting è noto che Blumhouse Productions è pronto a portare a bordo della storyline di Halloween Kills tantissimi volti noti del primo iconico capitolo della saga.

Tra i primi casting andati a buon fine, diamo per certa la presenza dell’attrice Kyle Richards, la quale avrà il ruolo della oramai cresciuta Laurie, così è certo che Anthony Michael Hall per la versione adulta di Tommy Doyle. Ma non finisce di certo qui. Questa sera l’attore Robert Longstreet è stato confermato per dar vita alla versione adulta di Lonnie Elam, uno dei bambini che nel primo capitolo facevano i prepotenti con Tommy.

Dopo queste prime tre conferme è lecito aspettarsi in futuro nuovi re-casting di personaggi noti, pertanto vi chiediamo di visitare le nostre pagine con frequenza.

Halloween Kills

Halloween Kills sarà diretto da David Gordon Green. In cabina di produzione tornerà nuovamente John Carpenter, così come tornerà in qualità di compositore.

Nel cast è atteso il ritorno di Jamie Lee Curtis, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet.

Il film approderà nelle sale a partire dal 16 ottobre 2020.