Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è pronto a presentare al pubblico il primo supereroe apertamente gay della sua storia, e lo farà in Eternals.

Dopo la presentazione ufficiale del cast al completo, avvenuta ricordiamo davanti al pubblico della D23 Expo l'altro giorno, il cinecomic Eternals si prepara ad entrare nella storia dei Marvel Studios.

Attraverso una recentissima intervista rilasciata alla stampa, Kevin Feige (CEO Marvel Studios) ha confermato che Eternals ospiterà il primo supereroe apertamente gay della storia dell'MCU. Il CEO ha anche aggiunto che egli sarà sposato, con una figlia.

Ovviamente non è dato sapere a quale personaggio fa riferimento Feige con le sue parole, ma dal web sono tutti pronti a scommettere su Black Knight (Cavaliere Nero), personaggio affidato solo di recente al talento di Kit Harington.

Eternals a parte, la Marvel aveva già annunciato che Thor: Love and Thunder ospiterà un altro personaggio apertamente gay, anche se in questo caso l'identità è stata ampiamente rivelata... Valkiria.

Gli Eterni (Eternals)

Gli Eterni sarà diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo.

Nel cast Richard Madden, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia Mchugh, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Kit Harington.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali (sorta di Dei alieni, come Ego, ovvero Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2) su uomini primitivi di diversi pianeti. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

The Eternals sarà nelle sale dal 6 novembre 2020.