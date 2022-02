Le prime immagini di Slow Horses, la serie Apple TV+ con Gary Oldman

Apple TV+ ha diffuso ieri le prime immagini esclusive di Slow Horses, la serie tratta dal romanzo di Mick Herron “Slow Horses“, con Gary Oldman tra i protagonisti.

La serie dal chiaro stampa spionistico esordirà sulla celebre piattaforma digitale di casa Apple a partire dal 1° aprile. Essa seguirà una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5 – Slough House. Nel cast, con il premio Oscar Gary Oldman, anche Kristin Scott Thomas e Jonathan Pryce. Qui di seguito il comunicato ufficiale che ha accompagnato il lancio delle prime foto di Slow Horses.

SLOW HORSES SU APPLE TV+

Apple TV+ ha rilasciato oggi le prime immagini di “Slow Horses“, l’attesissima serie di spionaggio con protagonista il vincitore dell’Oscar® Gary Oldman, che uscirà in tutto il mondo il 1° aprile. Composta da sei episodi, la serie è un adattamento dal primo romanzo di Mick Herron “Slow Horses”, vincitore del CWA Gold Dagger Award, e debutterà con i primi due episodi seguiti da nuove puntate settimanali ogni venerdì.

“Slow Horses” segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell’MI5 – Slough House. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera. Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all’Oscar® Kristin Scott Thomas (“L’ora più buia”), il candidato all’Oscar® Jonathan Pryce (“I due papi – The Two Popes”), il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden (“Dunkirk”) e Olivia Cooke (“Sound of Metal”).

La serie è prodotta per Apple da See-Saw Films e adattata per la televisione da Will Smith (“Veep – Vicepresidente incompetente”). Graham Yost è il produttore esecutivo insieme allo stesso Will Smith, a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux, Douglas Urbanski e James Hawes che è anche alla regia di tutti e sei gli episodi.