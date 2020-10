Immagini da Skylin3s: Pronti per la battaglia finale?

La Vertical Entertainment ha da poco rilasciato alcune immagini di preparazione alla battaglia finale di Skylin3s, il terzo capitolo della trilogia iniziata con Skyline nel 2010 e proseguita nel 2017 con Skyline Beyond.

Come abbiamo già avuto modo di dire nell’articolo di presentazione del trailer e del poster di Skylin3s, la battaglia finale tra gli umani e gli alieni questa volta si sposterà sul pianeta di questi ultimi.

Liam O’Donnell, il co-creatore dell’intera trilogia, ha diretto e scritto il capitolo finale di Skyline. Nel cast troviamo Lindsey Morgan nei panni della protagonista Rose Corley, inoltre Jonathan Howard (Godzilla: King of Monsters), Alexander Siddig (Game of Thrones), Rhona Mitra (Underworld: Rise of the Lycans), Daniel Bernhardt (John Wick) e James Cosmo (Chernobyl).

Questa la sinossi: Sono passati anni e alcuni degli alieni che originariamente hanno invaso la Terra hanno cambiato la loro biologia per adattarsi, ma un’epidemia mortale cambia tutto. Mentre gli alieni adattati iniziano di nuovo a uccidere gli umani, una squadra di soldati, guidata da un “ibrido superpotente” interpretato da Lindsey Morgan (The 100), si dirige verso il pianeta alieno sperando di porre fine alla guerra.

Skylin3s uscirà in alcune sale selezionate e in VOD a partire dal 18 dicembre prossimo.

LE FOTO DI SKYLIN3S