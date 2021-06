Nuove immagini dal film The Suicide Squad: Missione Suicida

Dopo il lancio mondiale del trailer finale l’altro giorno, Warner Bros è tornato a promuovere The Suicide Squad: Missione Suicida con il rilascio di nuove immagini esclusive.

Le immagini in questione sono estrapolate dal recente trailer finale (anche in italiano qui), e mostrano i vari personaggi di The Suicide Squad impegnati nella nuova missione per salvare il mondo… questa volta da quella che sembra una gigantesca stella marina. Trovate le immagini nella nostra galleria fotografica in fondo alla pagina.

THE SUICIDE SQUAD: MISSIONE SUICIDA

PRODUZIONE: Il film è stato scritto e diretto da James Gunn. John Murphy comporrà la colonna sonora. CAST: Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid, Nathan Fillion, Sean Gunn, Michael Rooker, Peter Capaldi, Alice Braga, Taika Waititi, Daniela Melchior, Mayling Mg, Steve Agee, Sylvester Stallone. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa e su HBO Max dal 6 agosto 2021. In Italia dal 5 agosto.

TRAMA: Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Re Squalo, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.