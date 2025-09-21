RoFF20 | Illusione di Francesca Archibugi in concorso

Il nuovo film di Francesca Archibugi dal titolo “Illusione” sarà presentato alla 20° Festa del Cinema di Roma.

In occasione della presentazione ufficiale dell’edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma, avvenuta lo scorso 19 settembre, è stata annunciata la partecipazione in concorso – sezione Grand Public – di Illusione, il nuovo film della regista Francesca Archibugi, con un cast formato da Jasmine Trinca e Michele Riondino. La kermesse romana si terrà dal 15 al 26 ottobre 2025.

La trama del film Illusione

Periferia di Perugia. In un fosso viene ritrovata una ragazzina. Indossa un completo d’alta moda ed è bellissima. La polizia sta per portare via il corpo, quando un sospiro la svela ancora viva: si chiama Rosa Lazar, è moldava e non ha nemmeno 16 anni. La sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e lo psicologo Stefano Mangiaboschi sono immediatamente chiamati a occuparsi del caso.

L’indagine è più complicata del previsto, perché Rosa non sembra avere coscienza delle brutali violenze subite e copre la verità dei fatti. Dietro la maschera di un’incessante gioiosità emerge un profilo psicologico molto disturbato. Come è arrivata a Perugia questa lolita che non sembra una normale prostituta e che si comporta come una bambina? Per la sostituta procuratrice Rosa diventerà la chiave per un’indagine internazionale su scenari inquietanti. Per lo psicologo sarà un altro tipo di indagine, interiore, che lo porterà a scoprire il vero enigma di Rosa Lazar.

Altre informazioni sul film Illusione

Illusione è il nuovo film diretto da Francesca Archibugi, il cast è composto da Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini, con Francesca Reggiani con Aurora Quattrocchi e con Filippo Timi. La sceneggiatura è firmata da Francesca Archibugi, Laura Paolucci, Francesco Piccolo, la fotografia è a cura di Francesco Di Giacomo, il montaggio di Esmeralda Calabria, le musiche originali di Battista Lena, la scenografia di Giada Calabria, i costumi di Catherine Buyse.

Illusione è una produzione Fandango con Rai Cinema in coproduzione con Joseph Rouschop per Tarantula, prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci e sarà distribuito nelle sale da 01 Distribution. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.