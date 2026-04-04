Un fosso nella periferia di Perugia, un abito d’alta moda e un sospiro che riaccende la speranza. Inizia così il trailer di Illusione svelato da 01 Distribution nei giorni scorsi, l’ultima fatica cinematografica di Francesca Archibugi in arrivo nelle sale il prossimo 7 maggio.

La storia ruota attorno al ritrovamento di Rosa Lazar (Angelina Andrei), una sedicenne moldava sopravvissuta a una brutale violenza ma incapace di ricordarla o volerla rivelare. A districare i fili di questa matassa psicologica e giudiziaria troviamo la sostituta procuratrice Cristina Camponeschi (Jasmine Trinca) e lo psicologo Stefano Mangiaboschi (Michele Riondino). Mentre la prima segue la pista di un’inquietante rete internazionale, il secondo si immerge nell’enigma interiore di una ragazza che si comporta come una bambina, nascondendo un profilo profondamente disturbato.

Illusione: un grande cast per il ritorno della Archibugi

Scritto dalla stessa regista insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo, Illusione vanta un comparto tecnico di prim’ordine, dalla fotografia di Francesco Di Giacomo al montaggio di Esmeralda Calabria. Il cast corale vede la partecipazione di nomi del calibro di Vittoria Puccini, Filippo Timi, Francesca Reggiani e Aurora Quattrocchi.

Il film è prodotto da Fandango con Rai Cinema, esso esplora il confine tra realtà e negazione, portando sul grande schermo un’indagine che è tanto un poliziesco quanto uno studio antropologico sulla violenza e la perdita dell’innocenza. La distribuzione, affidata a 01 Distribution, segna un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d’autore civile e introspettivo.