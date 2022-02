Il trattamento reale è la nuova commedia romantica targata Netflix, diretta da Rick Jacobson. Questa è la recensione.

Laura Marano e Mena Massoud sono i protagonisti, nel cast di Il trattamento reale sono presenti anche Chelsie Preston Crayford, e Jacque Drew. Il film è disponibile sul catalogo di Netflix a partire dal 20 gennaio scorso.

Isabelle è una giovane parrucchiera italo-americana piena di sogni, ma con pochi soldi. Gestisce un piccolo negozio tra problemi e difficoltà economiche. Un giorno la sorte d’improvviso gira e per un errore casuale viene contatta dal maggiordomo del principe Thomas per un taglio di capelli molto ben pagato. Le cose non vanno proprio come sperato, ma nonostante tutto il destino trova sempre la strada giusta per compiersi.

Il trattamento reale per quanto possa divertente il pubblico tra gag e situazioni al limite del surreale, è l’emblema dei pregiudizi, o meglio una sorta di fiera degli stereotipi. Un incontro improbabile tra una ragazza del popolo e il ricco principe narrativamente non porta nulla di nuovo, si tratta in fondo di una trama già vista mille e più volte. Una famiglia italo-americana presentata come chiassosa con una nonna sempre ai fornelli, delle amiche parrucchiere frivole, con abiti succinti. Tutta una serie di elementi, dunque, abbastanza anacronistici rispetto alle nuove tendenze. Anche il tentativo di trattare il divario sociale fallisce miseramente, tra il principe che scorda sempre il portafogli e i “poveri” del regno che ballano contenti per strada rendendo il tutto ancora più finto. La storia d’amore, inoltre, segue il più banale dei corsi, evitando di fatto la possibilità di regalare colpi di scena.

La regia prova ad affidarsi il più delle volte alla potenza delle sonorità, e lo fa attraverso l’adattamento di una colonna sonora che racchiude molti brani anni ’60, molti di questi italiani, ma ciononostante anche questo tentativo di migliorare e di portare la pellicola ad un livello superiore fallisce; infatti, non c’è nessuna pertinenza tra la musica e le scene, il che rende Il trattamento reale un prodotto che non riesce ad emergere neppure sotto il punto di vista emotivo.

Il cast si lascia trasportare dal clima d’ovvietà e frivolezza senza aggiungere tono o pathos ai personaggi, i quali restano dunque sospesi in questo universo fatto di palazzi sull’orlo del collasso, una cittadina che sembra più medievale che moderna e di eventi che provano solo in apparenza a dare slancio alla pellicola.

Il trattamento reale è una pellicola da vedere senza troppe aspettative, che di certo non si ritaglierà un posto nel cuore degli amanti del genere romantic movie.