Netflix ha diffuso in queste ore la versione sottotitolata del trailer di Il Re (The King), il film di David Michôd, con Timothée Chalamet.

Il film porterà in scena gli eventi storici legati a Re Enrico IV, con il protagonista interpretato dal nuovo idolo hollywoodiano Timothée Chalamet. Come noto, Il Re sarà presentato - fuori concorso - alla Mostra del Cinema di Venezia, per poi essere diffuso via Netflix.

La regia è stata affidata a David Michôd, con una sceneggiatura firmata dallo stesso Michôd e Joel Edgerton. Il cast conterà la presenza di Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn, Sean Harris, Lily-Rose Depp e Thomasin McKenzie.

Ecco la sinossi. Hal (Timothée Chalamet), principe ribelle e riluttante erede al trono britannico, ha voltato le spalle alla vita di corte preferendone una tra la gente comune. Ma alla morte dell’autoritario padre, Hal viene proclamato Re Enrico V e obbligato vivere un’esistenza che in passato aveva cercato di abbandonare. Ora il giovane re deve destreggiarsi tra la politica di palazzo, il caos e la guerra ereditati dal padre e fare i conti con i legami emotivi della sua vita precedente, tra cui il rapporto con il suo più caro amico e mentore, l’anziano baronetto alcolizzato John Falstaff (Joel Edgerton).