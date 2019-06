Academy Two ha diffuso in questi giorni il trailer italiano di Sir – Cenerentola a Mumbai, il film diretto da Rohena Gera.

Presentato durante l’edizione 2018 del Festival di Cannes – concorso Semaine de la Critique – il film di Gera rappresenta una moderna rivisitazione del personaggio di Cenerentola nella moderna Mumbai.

Sir – Cenerentola a Mumbai è stato diretto da Rohena Gera. Nel cast Tillotama Shome e Vivek Gomber.

Sinossi. Ratna lavora come domestica per Ashwin, erede di una ricca famiglia di Mumbai. Lui possiede tutto, ma è disilluso sul futuro; lei invece non possiede nulla ma è piena di speranza e lotta per i suoi sogni. I loro due mondi così distanti si avvicineranno, facendo emergere sentimenti inaspettati ma le barriere tra di loro sembrano insormontabili…

Al cinema dal 20 giugno 2019.