Netflix ha diffuso in queste ore il nuovo trailer italiano di I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, la serie animata pronto a fare il proprio esordio sul catalogo del colosso dello streaming.

Come noto, questa nuova versione del celebre anime ha già attirato polemiche tra i fan, non solo per la scelta dei doppiatori italiani – le stesse voci della serie originale anni novanta, pertanto troppo mature per dei ragazzini – ma anche, e soprattutto, per la scelta di cambiare il sesso di Andromeda.

I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya è stato diretto da Yoshiharu Ashino, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Benjamin Townsend.

La prima stagione de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya sarà composta da 12 puntate di circa 30 minuti ciascuna, che ripercorreranno il torneo galattico e la saga dei Cavalieri d’Argento.

In cabina di produzione una nutrita compagnia formata da Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler, Joelle Sellner, Travis Donnelly, Thomas Pugsley, Saundra Hall, Shaene Siders e Patrick.

Sinossi. I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya segue le avventure di giovani guerrieri noti con il nome di “Cavalieri”, protettori giurati della reincarnazione della dea greca Atena. Ogni cavaliere indossa una potente armatura protetta dalla costellazione zodiacale che rappresenta e viene chiamato Cavaliere dello Zodiaco. I cavalieri sosterranno la dea Atena nella battaglia contro i potenti che vogliono distruggere l’umanità

I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya approderà su Netflix dal 19 luglio 2019.