Netflix ha diffuso il trailer ufficiale relativo alla terza stagione di Tredici, accompagnandolo con una serie di characters poster dedicati ai protagonisti della serie tv.

I nuovi episodi approderanno sul catalogo del colosso dello streaming a partire dal 23 agosto prossimo, a tal proposito è stata rilasciata anche la sinossi ufficiale.

Otto mesi dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach cercano in tutti i modi di proteggere il segreto di Tyler, mentre lo aiutano a riprendersi dall’accaduto. Una tumultuosa partita di football di inizio anno culmina con la scomparsa di un giocatore e Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Sarà una figura esterna al gruppo a guidarli nel corso delle indagini, approfondimenti che potrebbero mettere a nudo i loro segreti più profondi. La posta in gioco è sempre più alta, anche le azioni nate con le migliori intenzioni possono cambiare una vita per sempre.